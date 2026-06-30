Σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού ορκίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής, στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ, λίγες ημέρες μετά την 3η θέση στο Diamond League του Παρισιού, μαζί με άλλους Ολυμπιονίκες, έγιναν μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, ως ανταπόδοση της επιτυχίας που είχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Την ορκωμοσία πραγματοποίησε ο πρωταθλητής πυγμαχίας και αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, Διονύσης Ψυχογιός.

«Είναι τιμή μου που εντάχθηκα στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Μια τιμή αντάξια των Ολυμπιονικών», δήλωσε ο Εμμανουήλ Καραλής, ενώ προέβη σε ανάρτηση φωτογραφιών από τη στιγμή της ορκωμοσίας του στους λογαριασμούς του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

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Μαζί με τον Εμμανουήλ Καραλή ορκίστηκαν όσοι πήραν μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 και δεν είχαν έως τώρα ενταχθεί στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, στο Πολεμικό Ναυτικό εντάχθηκε και η κωπηλάτρια Μηλένα Κοντού, στον Στρατό ορκίστηκαν ο κολυμβητής Απόστολος Χρήστου, η κωπηλάτρια Ζωή Φίτσιου και ο τζουντόκα Θοδωρής Τσελίδης. Στην Πολεμική Αεροπορία ορκίστηκαν οι κωπηλάτες Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Πέτρος Γκαϊδατζής.