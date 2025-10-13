Σπουδαία επιτυχία για τη χώρα μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής «Αθήνα 2025», που διεξάγεται στο Σκοπευτήριο της Μαλακάσας, με την Εθνική ομάδα Σκητ Ανδρών να ανεβαίνει στο βάθρο, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό.

Οι Νικόλαος Μαυρομμάτης, Παναγιώτης Γεροχρήστος και Χαράλαμπος Χαλκιαδάκης αγωνίστηκαν με πάθος και αποφασιστικότητα μέχρι την τελευταία βολή, εξασφαλίζοντας για την Ελλάδα μία θέση ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου.

Καθοριστικός για την ελληνική επιτυχία ήταν ο Χαράλαμπος Χαλκιαδάκης, ο οποίος με εντυπωσιακή ψυχραιμία ολοκλήρωσε τον αγώνα του με 25/25 βολές, χαρίζοντας στην Ελλάδα το μετάλλιο στη διαδικασία κατάρριψης της ισοπαλίας.

Ελλάδα, Γαλλία και Τσεχία ισοβάθμησαν στο 361/375, με τον Έλληνα πρωταθλητή Ευρώπης να σηκώνει το βάρος της τελευταίας σειράς και να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Δραματική εξέλιξη είχε ο αγώνας του Νίκου Μαυρομμάτη, ο οποίος βρέθηκε ανάμεσα στους κορυφαίους καθ’ όλη τη διάρκεια του προκριματικού.

Η ισοβαθμία έντεκα αθλητών στο 122/125 οδήγησε σε μπαράζ για τις δύο τελευταίες θέσεις του τελικού. Ο Έλληνας σκοπευτής άντεξε έως τη 15η προσπάθεια, σε μια εξαντλητική διαδικασία που έφτασε τις 24 βολές, χωρίς όμως να καταφέρει τελικά την πρόκριση.

Η Έμμα Κατζουράκη προκρίθηκε στον τελικό του Σκητ Γυναικών, ωστόσο στάθηκε άτυχη στις κρίσιμες στιγμές.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της, σημειώθηκαν διαδοχικές βλάβες στις μηχανές εκτόξευσης στόχων, γεγονός που την αποσυντόνισε και της στοίχισε τη θέση στο βάθρο.

Η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης και Πρωταθλήτρια Ευρώπης αποχώρησε από τον αγώνα έχοντας αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις, παρά την ατυχία.