Με άψογη εμφάνιση στην τελευταία σειρά του προκριματικού, η Εμμανουέλα Κατζουράκη ολοκλήρωσε τον αγώνα της στο Σκητ Γυναικών και προκρίθηκε στον τελικό, του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2025, που διεξάγεται στο Σκοπευτήριο Μαλακάσας.

Ξεκινώντας από την πέμπτη θέση της κατάταξης, προχθές (10/10), με σκορ 23/25, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και Ολυμπιονίκης ανέκαμψε γρήγορα και παρέμεινε μεταξύ των κορυφαίων της κατάταξης.

Προκρίθηκε στον τελικό του Σκητ Γυναικών με την δεύτερη καλύτερη επίδοση, 120/125 (23,25,24,24,24) σε τετραπλή ισοβαθμία με τις Γιανγκ (Κίνα), Ροντρίγκεζ (Μεξικό) και Νικολάου (Κύπρος).