Σοκαριστική είναι η στιγμή που η Αμερικανίδα μαχήτρια MMA, Maycee Barber, έμεινε ανάσκελα και αναίσθητη μετά από ένα από τα πιο βάναυσα νοκ-άουτ στην ιστορία του UFC το βράδυ του Σαββάτου (28/3).

Ειδικότερα, η 27χρονη Barber είναι ένα από τα καλύτερα γυναικεία ταλέντα του αθλήματος αλλά υπέστη ένα σοκαριστικό νοκ άουτ από την Μεξικανή αντίπαλό της, Alexa Grasso, στο UFC Fight Night 271 στο Σιάτλ, με τους οπαδούς να φοβούνται για την υγεία της μετά από ένα απίστευτα βίαιο τέλος του αγώνα.

Συγκλονιστικές εικόνες – Έμεινε αναίσθητη μετά από τη λαβή

Σε σκηνές που μεταδόθηκαν ζωντανά στην τηλεόραση σε όλη την Αμερική και όχι μόνο, η Barber φαινόταν να έχει νοκ άουτ από μια γροθιά στα μέσα του πρώτου γύρου, μόνο και μόνο για να ορμήσει η αντίπαλός της και να αρχίσει να την πνίγει.

Η Barber φαινόταν αναίσθητη πριν πέσει στο έδαφος, και ο διαιτητής έσπευσε να τη βοηθήσει για να σταματήσει τον αγώνα και να τερματίσει τα βάσανά της, καθώς η Grasso άρχισε να σφίγγει το λαιμό της.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr