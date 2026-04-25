Λιγότερες από 36 ώρες χρειάστηκαν για να γίνει sold out στο Μαραθώνιο Αθήνας, τον Αυθεντικό. Οι θέσεις για τον Μαραθώνιο, που θα διεξαχθεί μαζί με τις παράλληλες δράσεις 7 και 8 Νοεμβρίου έκλεισαν στο σύνολό τους, καθώς εξαντλήθηκαν και οι 25.000.

Όπως ανακοίνωσε ο ΣΕΓΑΣ, μόλις έξι ώρες χρειάστηκαν, για να καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις στο ενισχυμένο πακέτο του αγώνα.

Η ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ:

«Ο Μαραθώνιος Αθήνας μπαίνει σε νέα εποχή, την οποία έχουν ήδη αγκαλιάσει χιλιάδες δρομείς από όλον τον κόσμο. Η ιστορικότητα του αγώνα και οι υψηλές παροχές που παρέχονται, έχουν μετατρέψει τον αγώνα σε έναν από τους καλύτερους στον κόσμο.

Αυτή τη στιγμή, οι ενδιαφερόμενοι δρομείς μπορούν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στη μεγάλη γιορτή του Νοεμβρίου (7 & 8), επιλέγοντας ανάμεσα στις τελευταίες διαθέσιμες θέσεις των εξής κατηγοριών:

Πλήρες πακέτο στα 5 χλμ. COSMOTE TELEKOM

5km UNIVERSITIES NIGHT RUN allwyn».