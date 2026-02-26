Η παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου, του Εμμανουήλ Καραλή και κορυφαίων αθλητών του ελληνικού στίβου έχει προσελκύσει τεράστιο ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να σημειωθεί sold out — η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στην Παιανία, η οποία έχει σαφώς μικρότερη χωρητικότητα σε σχέση με το ΣΕΦ, που φιλοξενούσε μέχρι πέρσι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Για τα πρωινά αγωνίσματα υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις, τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του SEGAS (www.segas.gr).

