Του Γιώργου Αρκουλή

Όπως και να το δει κάποιος, η διεξαγωγή του ετήσιου διεθνούς αγώνα «Σπάρταθλον» αποτελεί από την μακρινή δεκαετία του 1980, μια εξαιρετική ευκαιρία για να συνδεθούν αρμονικά η ιστορία, ο αθλητισμός και ο εθελοντισμός.

Παράλληλα, είναι μια ανάσα μέσα στην καταιγίδα του επαγγελματισμού στα σπορ, που σαρώνει με τις αμοιβές εκατομμυρίων τους νέους και όχι μόνο, μπολιάζοντας ταυτόχρονα τους φιλάθλους με το δηλητήριο του στοιχήματος!

Ήδη, ο διεθνής Σύνδεσμος «Σπάρταθλον», μετράει 43 σπουδαίους αγώνες και το προσεχές Σάββατο κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, θα δοθεί η εκκίνηση του 44 ου , με συμμετοχή (ο αριθμός ανακοινώθηκε χθες στην συνέντευξη Τύπου) 403 δρομέων, οι οποίοι για 36 ώρες θα διασχίσουν την διαδρομή Αθήνα-Σπάρτη, τρέχοντας 246 χιλιόμετρα πάνω στα βήματα του Φειδιππίδη.

Κι΄ αυτό για να τιμήσουν τον βασιλιά Λεωνίδα, με έπαθλο ένα στεφάνι από κλαδί ελιάς και ένα ποτήρι νερό από τον ποταμό Ευρώτα. Βέβαια ο αγώνας εξακολουθεί να συναρπάζει εθελοντές αθλητές από όλο τον κόσμο.

Κάπου πενήντα χώρες στέλνουν εκπροσώπους, με σημαιοφόρο την Ελληνική ομάδα και από κοντά εκείνη της Ιαπωνίας, αφού το πάθος των Ιαπώνων για το έπος του Λεωνίδα και των μαχητών του είναι πρωτοφανές, η δε συμμετοχή θεωρείται ύψιστη τιμή.

Και επειδή ο αγώνας προβάλει παγκόσμια τόσο τον Πολιτισμό των Ελλήνων όσο και την μέγιστη Ιστορία μας (μην ξεχνάμε την πρόσφατη πρωτοφανή επιτυχία της κινηματογραφικής ‘Οδύσσειας’ του Κρίστοφερ Νόλαν!), ιδού η αιγίδα στον ερασιτεχνικό αγώνα από την Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Πολιτισμού.

Αυτά. Και με την ελπίδα ο καιρός να είναι σύμμαχος των αθλητών.