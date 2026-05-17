Σπουδαίες επιδόσεις στη σφυροβολία ανδρών έγιναν στους αγώνες ρίψεων στη μνήμη του Πέτρου Ακριβάκη στον Πανελλήνιο. Ο Γιώργος Παπαναστασίου πέτυχε σπουδαία βολή στα 76,40μ. κι έγινε ο όγδοος Έλληνας όλων των εποχών στο αγώνισμα.

Ο αθλητής του Αλέξανδρου Παπαδημητρίου βελτίωσε το 74,62μ., που ήταν το ρεκόρ του μέχρι σήμερα και παράλληλα έδειξε πως στο προσεχές μέλλον θα μπορέσει να διεκδικήσει ακόμη μεγαλύτερες βολές. Ο αθλητής είχε ακόμη βολές στα 67,52μ., 75,46μ. και 76,23 μέτρα.

Πολύ καλή παρουσία πραγματοποίησε και ο Μιχάλης Αναστασάκης με 76,36 μ., επίδοση που αποτελεί φετινό του ρεκόρ. Ο πρωταθλητής στο αγώνισμα είχε ακόμη προσπάθειες στα 73,87μ., 71,62μ., 74,53μ., 74,92μ. και πέτυχε τη μεγάλη βολή στην έκτη του προσπάθεια.

Οι δύο αθλητές θα συνεχίσουν τους αγώνες τους με στόχο τη διεκδίκηση θέσης στο Ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ.