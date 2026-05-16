Με μία μεγάλη επίδοση από τον Ανδρέα Βαζαίο ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κολύμβησης στο ΟΑΚΑ.

Ο 32χρονος πρωταθλητής, επιστρέφοντας δυναμικά μετά από έναν χρόνο απουσίας, κολύμπησε πρώτος στη σκυταλοδρομία 4Χ100μ. ελεύθερο για την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου και σημείωσε χρόνο 48.31, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ (48.39 του Απόστολου Χρήστου από τις 17/5/2021). Η επίδοση αποτελεί παράλληλα όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι και για το Παγκόσμιο του 2027.

