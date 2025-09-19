Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (ΕΡΤ2) η προσπάθεια της Ελίνας Τζένγκο στα προκριματικά του ακοντισμού, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν κατάφερε να περάσει το όριο πρόκρισης για τον τελικό του ακοντισμού (62,50 μ.) στις τρεις βολές της, ωστόσο παραμένει 11η στην κατάταξη μεταξύ των 12 που παίρνουν το εισιτήριο.

Στην πρώτη της προσπάθεια έριξε το ακόντιο στα 59,76μ. , στη δεύτερη βολή βελτίωσε την επίδοσή της, στέλνοντας το ακόντιο στα 61,10 μ., με την τρίτη της προσπάθεια να είναι στα 61.31.

Πλέον η Τζένγκο περιμένει αν θα παραμείνει στην 12άδα κάτι που θα εξαρτηθεί από τις βολές των αντιπάλων της.