Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ έγινε ο τέταρτος τενίστας που εξασφαλίζει οριστικά τη συμμετοχή του στα ATP Finals, μετά τη νίκη με 6-2, 6-3 επί του Γάλλου Αντριάν Μαναρινό και την πρόκρισή του στα ημιτελικά του τουρνουά της Βιέννης.

Ο 30χρονος Ρώσος επιστρέφει στο τελικό τουρνουά της χρονιάς, μετά την περσινή απουσία του, και το όνομά του προστίθεται σε αυτά των Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Κάρλος Αλκαράθ και Μπεν Σέλτον, που έχουν «σφραγίσει» το εισιτήριο για το Τορίνο (15-22 Νοεμβρίου). Ο Γιανίκ Σίνερ, που επίσης είχε εξασφαλίσει την πρόκριση, έχει τεθεί νοκ-άουτ λόγω τραυματισμού, οπότε απομένουν τέσσερις διαθέσιμες θέσεις για την τελική οκτάδα.

Ο Μεντβέντεφ έχει επανέλθει φέτος σε υψηλό επίπεδο, ξεπερνώντας για πρώτη φορά από το 2023 τις 50 νίκες και κατακτώντας το τρόπαιο σε τέσσερα τουρνουά. Συμμετείχε έξι διαδοχικές χρονιές στα ATP Finals (2019-2024) και πανηγύρισε τον τίτλο το 2020, νικώντας στον τελικό τον Ντόμινικ Τιμ, ενώ ένα χρόνο αργότερα ήταν ξανά φιναλίστ, αλλά ηττήθηκε από τον Ζβέρεφ.