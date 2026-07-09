Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με την Αναστασία Γάλλου. Η 15χρονη κεντρική (12/11/2010, 1,87μ.) υπέγραψε κι εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου.

Η Αναστασία Γάλλου θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού βόλεϊ, όπως και η Δωροθέα Καράγκουτη και είναι διεθνής με τις Εθνικές μας ομάδες Κ16 και Κ18.

Η δήλωση της έφηβης αθλήτριας: «Είμαι πολύ χαρούμενη που ξεκινάω αυτό το νέο κεφάλαιο στον Ολυμπιακό. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, να βρίσκομαι σε έναν τόσο ιστορικό σύλλογο. Ευχαριστώ τη διοίκηση και τους προπονητές για την εμπιστοσύνη τους. Ξέρω, ότι έχω πολλή δουλειά μπροστά μου και στόχος μου είναι να βελτιώνομαι καθημερινά και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Ανυπομονώ να γνωρίσω τις νέες μου συμπαίκτριες και να ξεκινήσουμε τη σεζόν! Ευχαριστώ για την υποδοχή και εύχομαι μια χρονιά με επιτυχίες και υγεία».