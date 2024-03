Κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες και μετά από σκληρή μάχη 2 ωρών και 54 λεπτών, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια λύγισε τη φορμαρισμένη Αμερικανίδα (Νο.23) με 5-7, 6-2, 6-4 και έχει τώρα μεγάλο ραντεβού με την Κόκο Γκοφ στην τετράδα της διοργάνωσης (16/3, 03.00). Η νεαρή Αμερικανίδα, κάτοχος του US Open, άφησε εκτός με 6-4, 6-3 την Κινέζα Γούε Γουάν.

Στο πρώτο της τουρνουά με τον Ντέιβιντ Γουίτ στο πλευρό της, φαίνεται ότι κάτι έχει αλλάξει στην ψυχολογία της Μαρίας! Το ματς με τη Ναβάρο στράβωσε… απότομα, όμως εκείνη δεν έχασε σε καμία στιγμή στην ψυχραιμία της, ούτε καν όταν έχασε το προβάδισμα με μπρέικ στο τρίτο σετ. Τότε, δηλαδή, που φαινόταν ότι είχε πάρει το μομέντουμ η 22χρονη αντίπαλός της.

Διαχειρίστηκε, δηλαδή, με άψογο τρόπο τις δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισε και φαίνεται ότι παίρνει και την ενθάρρυνση που ζητάει, χωρίς πολλά λόγια, από την ομάδα της. Μάλλον αυτό είναι που χρειάζεται αυτή τη στιγμή!

Η Μαρία ήταν αυτή που πέτυχε πρώτη μπρέικ στο πρώτο σετ (4-3), αλλά η Ναβάρο είχε την άμεση απάντηση (4-4) και η ισορροπία διατηρήθηκε μεχρι το 5-5. Η τενίστρια από τη Νέα Υόρκη κράτησε το σερβίς της στη συνέχεια και έχοντας το αβαντάζ να βρίσκεται στην πλευρά του ευνοϊκού ανέμου, εκμεταλλεύτηκε με winner το πρώτο της σετ πόιντ και στρίμωξε τη Σάκκαρη.

PERFECT 🔟 @mariasakkari fights past Navarro 5-7, 6-2, 6-4 in a late night battle and reaches her 10th WTA 1000 semifinal! #TennisParadise pic.twitter.com/h3hJr1UgMi — wta (@WTA) March 15, 2024

Η 28χρονη Ελληνίδα, ωστόσο, δεν πτοήθηκε με το ανέλπιστο φινάλε και μπήκε πολύ δυνατά στο δεύτερο σετ. Σημείωσε δύο μπρέικ στη σειρά, προηγήθηκε με 3-0 και όλα έδειχναν ότι θα έφτανε άνετα στην ισοφάριση, αλλά η Ναβάρο έβγαλε αντίδραση και σε ένα μαραθώνιο γκέιμ εννιά ισοπαλιών έχασε τέσσερις ευκαιρίες να πάρει το ένα μπρέικ πίσω.

Η Μαρία είχε σετ πόιντ στο σερβίς της Ναβάρο στο 5-1 (0/2), όμως τελικά αναγκάστηκε να σερβίρει για το 1-1 αμέσως, όπου χρειάστηκε να σβήσει άλλα τέσσερα μπρέικ πόιντ της αντιπάλου της, πριν εκμεταλλευτεί το όγδοο σετ πόιντ της!

Τα πάντα ήταν πλέον υπέρ της Μαρία και τα πράγματα ξεκαθάρισαν ακόμα περισσότερο όταν μπήκε με μπρέικ στο τρίτο σετ. Η Ναβάρο, όμως, δεν έπαψε να παλεύει και όχι μόνο πήρε το μπρέικ πίσω και γύρισε το σκορ σε 2-3, αλλά φαινόταν και ικανή να αρπάξει τη νίκη.

Just look at the sidespin on this 😳 Emma Navarro | #TennisParadise pic.twitter.com/n0VlEgvWPy — wta (@WTA) March 15, 2024

Τότε ήταν που μίλησαν η ποιότητα και η εμπειρία της Σάκκαρη, που πέτυχε το καθοριστικό μπρέικ στο 4-4 και στη συνέχεια σφράγισε την πρόκριση στο δεύτερο ματς πόιντ της, για να κλείσει θέση στον δέκατο WTA 1000 ημιτελικό της.

