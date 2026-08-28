Ο Στέφανος Ντούσκος εξασφάλισε την πρόκρισή του στα ημιτελικά του σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας, που διεξάγεται στο Άμστερνταμ.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο τερμάτισε στην 3η θέση της τρίτης προημιτελικής σειράς, με χρόνο 6:50.26, παίρνοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Την πρόκριση εξασφάλιζαν οι τρεις πρώτοι από καθεμία από τις τέσσερις προημιτελικές σειρές.

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