Ο σπουδαίος Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε 3-1 σετ με ανατροπή τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και έκλεισε θέση στα ημιτελικά του Roland Garros, όπου θα αντιμετωπίσει το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, Γιάνικ Σίνερ.

Παρά την κάκιστη φετινή του παρουσία στο χώμα, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετώπισε και νωρίτερα στη χρονιά, ο 38χρονος έκανε ένα πραγματικό masterclass και προκρίθηκε για 51η φορά σε ημιτελικό Grand Slam στην καριέρα του, αλλά και για 13η στο συγκεκριμένο τουρνουά.

Novak Djokovic lands a passing shot that gets the crowd roaring 🗣️#RolandGarros pic.twitter.com/CnQy3qJeAN

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2025