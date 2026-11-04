Η Μαρία Σάκκαρη ξεπέρασε την απώλεια του πρώτου σετ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά WTA 250 του Χονγκ Κονγκ, νικώντας την Μάγια Τζόιντ από την Αυστραλία με 4-6, 6-3, 6-3, σε έναν αγώνα για τη φάση των «16» που κράτησε δύο ώρες και 13 λεπτά.

Στο πρώτο σετ, η Ελληνίδα τενίστρια έκανε δύο φορές break και προηγήθηκε 3-1 και 4-2, αλλά δεν βρήκε ρυθμό στο σερβίς της και η 20χρονη Τζόιντ (Νο 90 στην παγκόσμια κατάταξη) κέρδισε τέσσερα συνεχόμενα γκέιμ και πήρε το σετ με 6-4.

Η Σάκκαρη ανέβασε την απόδοσή της στη συνέχεια, προηγήθηκε 3-0 στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ και, αφού έσωσε δύο break points, έφτασε στο 6-3. Στο τρίτο και αποφασιστικό σετ η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έδειχνε σε καλύτερη κατάσταση, έστω κι αν «σπατάλησε» συνολικά πέντε ευκαιρίες να «σπάσει» το σερβίς της αντιπάλου της, πριν τα καταφέρει τελικά στο 7ο γκέιμ. Η Αυστραλή είχε την ευκαιρία να «απαντήσει» αμέσως μετά, όμως η Σάκκαρη άντεξε και με νέο break έκλεισε τον αγώνα.

Στα προημιτελικά, η Ελληνίδα τενίστρια θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Αλιαξάντρα Σάσνοβιτς από τη Λευκορωσία (Νο 101 στον κόσμο), η οποία απέκλεισε την Αυστραλή Τάλια Γκίμπσον με 6-1, 5-7, 7-6.