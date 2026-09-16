Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ πανηγύρισε δεύτερη νίκη στο τουρνουά τένις της κατηγορίας WTA 125 που διεξάγεται στη Βαλένθια.

Μετά την επικράτησή της επί της Ιταλίδας Νούρια Μπρανκάτσιο στους «32», η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεπέρασε και το «εμπόδιο» της Τζένιφερ Ρουτζέρι στους «16».

Η 33χρονη Παπαμιχαήλ, η οποία είναι Νο 194 στην παγκόσμια κατάταξη και Νο 8 στο κυρίως ταμπλό, κατέβαλε την αντίσταση της Ιταλίδας (Νο 232 στον κόσμο) με 6-1, 6-7(4), 7-5 και πήρε το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά, όπου θα αναμετρηθεί με τη Μαροκινή Γιασμίν Καμπάι (Νο 289).