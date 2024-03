Με όπλο την αποτελεσματικότητα στα break points που της παρουσιάστηκαν στο πρώτο και το τρίτο σετ, η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ντιάν Παρί (Νο61 στην παγκόσμια κατάταξη) με 2-1 σετ (6-2, 3-6, 6-3) και να πάρει το εισιτήριο για τις “8” του Indian Wells.

Παρά την αντεπίθεση της Ντιάν Παρί σε δεύτερο και τρίτο σετ, η Μαρία Σάκκαρη βρήκε τον τρόπο να αντιδράσει, να βελτιώσει τα χτυπήματά της και να φτάσει στην τελική επικράτηση, που της επιτρέπει να συνεχίζει να κοιτάζει με στόχο κάτι σπουδαίο στο τουρνουά.

Στα προημιτελικά, η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Έμα Ναβάρο (Νο23 στην παγκόσμια κατάταξη), η οποία νωρίτερα έκανε την έκπληξη σε βάρος της Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο2) με 2-1 σετ (6-3, 3-6, 6-2).

Η Σάκκαρη ξεκίνησε εξαιρετικά το πρώτο σετ, δείχνοντας πως έχει καλό αγωνιστικό ρυθμό. Με όπλο τους κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερβίς (9/10) και εκμεταλλευόμενη απολύτως τις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν για break point, έσπασε δύο φορές το σερβίς της Ντιάν Παρί και κατέκτησε με άνεση το πρώτο σετ (6-2).

Στο δεύτερο σετ, τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ διαφορετικά. Αφενός γιατί η Σάκκαρη δεν κατάφερε να επενδύσει τόσο στους κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερβίς (48%) και αφετέρου επειδή δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τα service games της αντιπάλου της, με αποτέλεσμα να χάσει το δεύτερο σετ με παρεμφερή τρόπο (6-3).

Το τρίτο σετ ήταν πολύ πιο ισορροπημένο μέχρι να… γυρίσει ο διακόπτης για τη Σάκκαρη, στα μισά του. Η Παρί εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Μαρίας για να κάνει το μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ (2-3), πλην όμως αυτό το γεγονός άλλαξε τα πάντα. Η Σάκκαρη απάντησε με δύο σερί μπρέικ, με αποτέλεσμα να φέρει τα πάνω κάτω κι εν τέλει να φτάσει στην κατάκτηση του τρίτου σετ (6-3) και τη νίκη – πρόκριση στα προημιτελικά του Indian Wells.

