Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του ATP 250 Almaty Open, επικρατώντας του Μιχαΐλ Κουκούσκιν με 6-1, 6-2 σε μόλις 62 λεπτά.

Το πρωί της Παρασκευής (23/10, 11:30) ο Έλληνας πρωταθλητής, Νο 39 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει στους «8» τον Αυστραλό Τζέιμς Ντάκγουορθ (Νο 73), διεκδικώντας μια θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο 27χρονος τενίστας έχει 1.330 βαθμούς και θέλει μια ακόμη νίκη για να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στο μεγάλο στόχο του για φέτος, που είναι να ολοκληρώσει τη σεζόν σε μια θέση η οποία θα τον φέρει στους πρώτους «32» του πρώτου Grand Slam του 2027, του Australian Open, τον Ιανουάριο στη Μελβούρνη.