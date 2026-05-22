Με δύο ελληνικές συμμετοχές διεξάγεται το Σάββατο (23/5), στην πόλη Σιαμέν της Κίνας, ο δεύτερος φετινός αγώνας της σειράς Diamond League. Ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος και η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό θα ξεκινήσουν την προσπάθειά τους στον… μακρύ δρόμο για το διαμάντι, το οποίο αμφότεροι έχουν κατακτήσει στο παρελθόν.

Ο Τεντόγλου, που άνοιξε τη θερινή σεζόν την περασμένη εβδομάδα, στα Βεργώτεια στη Κεφαλονιά, με άλμα στα 8,21μ., θα έχει να αντιμετωπίσει τον Ιταλό Ματία Φουρλάνι, με φετινό και ατομικό ρεκόρ στα 8,43μ., αλλά και τους Τζαμαϊκανούς Γουέιν Πίνοκ (8,54μ.) και Τάτζεϊ Γκέιλ. Ο Τεντόγλου θα έχει την ευκαιρία για έναν ανταγωνιστικό μετά την Κίνα θα αγωνιστεί στο μίτινγκ της Κύπρου.

Στον ακοντισμό γυναικών, η Τζένγκο καλείται να αντιμετωπίσει μια επίσης πολύ δυνατή σύνθεση. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αγωνίστηκε την περασμένη εβδομάδα στο Τόκιο και από εκεί ταξίδεψε απευθείας στην Κίνα.

Η Γιαπωνέζα Χαρούκα Κιταγκούτσι, παγκόσμια πρωταθλήτρια, έχει ατομικό 67,38μ., ενώ ιδιαίτερα επικίνδυνες θεωρούνται ακόμη η Σέρβα Αντριάνα Βίλαγκος (67,22μ. ατομικό) και η Πολωνή Μαρία Αντρεϊτσικ με 71,40μ. ατομικό ρεκόρ. Η Τζένγκο, με φετινό 58,37μ., θα αναζητήσει τις πρώτες βολές πάνω από τα 60 μέτρα.

Στο μεταξύ, αρκετές ελληνικές συμμετοχές θα έχει το μίτινγκ που διεξάγεται στις Βρυξέλλες. Ξεχωρίζει η παρουσία της Γεωργίας Δεσπολλάρη στα 800μ., στην ίδια απόσταση, αλλά στις κούρσες που θα προηγηθούν του κυρίως προγράμματος, θα πάρει μέρος η Ιουλιάννα Ρούσσου, ενώ στο ίδιο μίτινγκ έχουν δηλωθεί ακόμη ο Μπάμπης Λαγός (1.500μ.), ο Χριστόφορος Κουτλής (800μ.), ο Γιώργος Ματζαρίδης (1.500μ.), ο Σέργιος Διακοστεφανής (1.500μ.), ο Δημήτρης Λεβαντίνος (400μ. εμπόδια), ο Χαράλαμπος Χαρατσίδης (400μ. εμπόδια), ο Γιώργος Τάσσης (5.000μ.) και η Νάνσυ Κοκκορού (3.000μ. στιπλ).

Τέλος, Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ θα αγωνιστεί το Σάββατο (23/5) στο μίτινγκ βάδην στη Λα Κορούνια, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων Βάδην.