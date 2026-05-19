Η Θέτις Βούλας ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με την Καναδή διεθνή πασαδόρο Έιβερι Αλάρντ για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Η 27χρονη αθλήτρια (1,84μ.) εντάσσεται στη Θέτιδα έχοντας παραστάσεις από υψηλού επιπέδου πρωταθλήματα και σημαντική διεθνή παρουσία.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην ουγγρική MBH-Békéscsabai RSE κατακτώντας το Κύπελλο Ουγγαρίας, ενώ στο παρελθόν φόρεσε τις φανέλες των OK Železničar (Σερβία), Volley Lugano (Ελβετία) και Vero Volley Milano (Ιταλία). Παράλληλα, ξεχώρισε με την πορεία της στο πανεπιστημιακό πρωτάθλημα του Καναδά με το Saskatchewan University.

Η Έιβερι Αλάρντ είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα του Καναδά, με συμμετοχές στο Volleyball Nations League 2025, αλλά και στις διοργανώσεις NORCECA και Panamerican Cup.