Σπουδαία μεταγραφική κίνηση έκανε η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης της Βουλιαγμένης, αποκτώντας από την Ντε Τσάαν την Μπέντε Ρόγκε.

Η 29χρονη πολίστρια, που μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως αμυντικός όσο και στην περιφέρεια, αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής Ολλανδίας.

Με την ομάδα της χώρας της κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια κόσμου το 2023 στη Φουκουόκα και τρεις φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης -με πιο πρόσφατη τον περασμένο Φεβρουάριο στο Φουντσάλ-, ενώ στη συλλογή της έχει επίσης το χάλκινο μετάλλιο από το Παγκόσμιο του 2022, το ασημένιο από το World Cup του 2023 και το ασημένιο από το World League του 2018.

Η Ρόγκε πέρασε μία τετραετία στις ΗΠΑ, σπουδάζοντας και αγωνιζόμενη στο κολεγιακό πρωτάθλημα με το Αριζόνα Στέιτ. Επιστρέφοντας στην πατρίδα της, κατέκτησε με την Ντε Τσάαν το Euro Cup του 2025.

«Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένη που εντάσσομαι στην οικογένεια του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης. Το να αγωνιστώ για έναν τόσο ιστορικό και επιτυχημένο σύλλογο, σε έναν τόσο όμορφο τόπο, είναι για εμένα μία πρόκληση και μία ευκαιρία για την οποία νιώθω πραγματικά ευγνώμων. Ανυπομονώ να γνωρίσω τις νέες μου συμπαίκτριες, να δημιουργήσουμε ισχυρούς δεσμούς και να δουλέψουμε μαζί ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας και να έχουμε μια εξαιρετική αγωνιστική χρονιά», δήλωσε η διεθνής παίκτρια.