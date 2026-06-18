Την πρώτη μεταγραφή της εν όψει της νέας σεζόν ανακοίνωσε η ανδρική ομάδα υδατοσφαίρισης της Βουλιαγμένης, που ενέταξε στο δυναμικό της τον Δημήτρη Σγουρίδη.

Ο 24χρονος φουνταριστός ξεκίνησε την καριέρα του από τον ΠΑΟΚ και το καλοκαίρι του 2022 μεταγράφηκε στον Παναθηναϊκό, όπου έμεινε μία τριετία. Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, φόρεσε το σκουφάκι του Υδραϊκού και είχε την πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του, πετυχαίνοντας 51 γκολ σε 28 αγώνες της Waterpolo League.

Συνολικά μετράει 172 συμμετοχές και 142 γκολ στο ελληνικό Πρωτάθλημα, ενώ έχει αγωνιστεί με τις «μικρές» εθνικές ομάδες, κατακτώντας την τέταρτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων του 2019 και την όγδοη στο Παγκόσμιο Νέων του 2021.

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο και όλους τους ανθρώπους του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Ανυπομονώ να ξεκινήσει αυτή η νέα πρόκληση και δεσμεύομαι να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να συμβάλλω στην επίτευξη των στόχων της ομάδας», δήλωσε ο Σγουρίδης.