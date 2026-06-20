Ο Βλάνταν Σπάιτς θα είναι ο αντικαταστάτης του Νεμάνια Ούμποβιτς στο ρόστερ της ομάδας υδατοσφαίρισης της Βουλιαγμένης. Ο διεθνής Μαυροβούνιος φουνταριστός αφήνει τη Μαρσέιγ, με την οποία κατέκτησε πριν δύο εβδομάδες του Euro Cup, για να έρθει στην Αθήνα και να προσφέρει την κλάση και την εμπειρία του, στην ιδιαίτερα νεανική ομάδα που αναμένεται να παρατάξει την επόμενη σεζόν ο ΝΟΒ.

Ο 29χρονος Σπάιτς έχει αγωνιστεί στη Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι, με την οποία κατέκτησε έξι πρωταθλήματα και επτά κύπελλα στο Μαυροβούνιο, και στη Μαρσέιγ, όπου πανηγύρισε έξι πρωταθλήματα και πέντε κύπελλα Γαλλίας, επιπλέον του φετινού Euro Cup. Αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας της χώρας του, με την οποία έχει συμμετάσχει δύο φορές σε Ολυμπιακούς Αγώνες και έχει κατακτήσει δύο χρυσά μετάλλια στο World League (2018 και 2021) και ένα χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2020.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που εντάσσομαι στην ομάδα της Βουλιαγμένης. Είναι μεγάλη τιμή να γίνομαι μέλος ενός τόσο σπουδαίου Ομίλου με πλούσια παράδοση. Ανυπομονώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να μοιραστούμε πολλές επιτυχίες», δήλωσε ο Σπάιτς, ο οποίος θα συνθέσει δίδυμο στα 2μ. με τον επίσης νεοποκτηθέντα Δημήτρη Σγουρίδη.