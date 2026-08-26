Στο πιο ελιτίστικο μίτινγκ της σειράς Diamond League, σε αυτό της Ζυρίχης, αγωνίζονται την Πέμπτη (27/8), οι δύο κορυφαίοι Έλληνες πρωταθλητές, Μίλτος Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλής.

Το μήκος είναι ένα από τα αγωνίσματα που δίνουν πόντους για την πρόκριση στον τελικό, ενώ το επί κοντώ διεξάγεται, όπως και στη Σιλέσια, εκτός βαθμολογίας Diamond League, αλλά η παρουσία του Μόντο Ντουπλάντις ανεβάζει τον πήχη.

Ο Τεντόγλου θα αντιμετωπίσει, όπως και στη Λωζάνη, τους Ζίμον Εχάμερ, Μποζιντάρ Σαραμπογιουκοφ, Λούκα Μπόσκοβις, Χόρχε Οντελίν, Γουέιν Πίνοκ, Τατζέι Γκέιλ, με την προσθήκη των Ερβάν Κονατέ, Φραντσέσκο Ιντσόλι και Λέστερ Λεσκάι.

Στο επί κοντώ, ο Καραλής θα βρει μπροστά του το ίδιο ρόστερ με τη Σιλέσια με την Ρενό Λαβιλενί να αντικαθιστά τον Κέι Σι Λάιτφουτ. Οι υπόλοιποι είναι οι Μόντο Ντουπλάντις, Σόντρε Γκούτορμσεν, Ζακ Μπράντφορντ, Κρις Νίλσεν, Σαμ Κέντρικς, Κέρτις Μάρσαλ, Έρνεστ Ομπιένα και Μπατίστ Τιερί.

Το μίτινγκ θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.