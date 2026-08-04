Με τον Άλκη Κυνηγάκη να τερματίζει ενδέκατος στον αγώνα των 10χλμ., άρχισαν στο Παρίσι τα αγωνίσματα της κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα, στο πλαίσιο του 38ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υγρού στίβου.

Ο Έλληνας αθλητής βρισκόταν εντός του βασικού γκρουπ στη μεγαλύτερη διάρκεια της κούρσας, αλλά δεν μπόρεσε να ακολουθήσει στην τελευταία αλλαγή ρυθμού, περίπου ενάμισι χιλιόμετρο πριν τον τερματισμό, και έμεινε πιο πίσω, ολοκληρώνοντας τον αγώνα του σε 1ωρ.56:05.4.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Γερμανός Φλόριαν Βέλμπροκ σε 1ωρ.55:18.3, αφήνοντας περίπου δύο δευτερόλεπτα πίσω του τον Ούγγρο Ντάβιντ Μπέτλεχεμ (1ωρ.55:20.5). Το αξιοσημείωτο είναι ότι, για τον χρυσό Ολυμπιονίκη του Τόκιο και συνολικά εννέα φορές πρωταθλητή κόσμου, αυτός είναι ο πρώτος τίτλος σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο open water.

Το βάθρο συμπλήρωσε ο Γερμανός Ολιβερ Κλέμετ με 1ωρ.55:24.8, δέκα δευτερόλεπτα μπροστά από τον Ιταλό Γκρεγκόριο Παλτρινιέρι που έμεινε τέταρτος, ενώ άξια αναφοράς είναι η κατάρρευση στα τελευταία δύο χιλιόμετρα του Ούγγρου Κριστόφ Ρασόφσκι, ο οποίος περιορίστηκε στην 23η θέση, στη διαδρομή όπου πριν δύο χρόνια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Κυνηγάκης θα επιστρέψει στα νερά του Σηκουάνα το πρωί της Τετάρτης (5/8, 11:00), για τα 5χλμ.

Η πρώτη οκτάδα στα 10χλμ. ανδρών:

1. Φλόριαν Βέλμπροκ (Γερμανία) 1ωρ.55:18.3

2. Ντάβιντ Μπέτλεχεμ (Ουγγαρία) 1ωρ.55:20.5

3. Όλιβερ Κλέμετ (Γερμανία) 1ωρ.55:24.8

4. Γκρεγκόριο Παλτρινιέρι (Ιταλία) 1ωρ.55:34.8

5. Μαρτσέλο Γκουίντι (Ιταλία) 1ωρ.55:36.7

6. Έκτορ Πάρντοου (Μ. Βρετανία) 1ωρ.55:43.3

7. Αντρέα Φιλαντέλι (Ιταλία) 1ωρ.55:46.8

8. Λούκα Καρλ (Αυστρία) 1ωρ.55:48.7