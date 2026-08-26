Οι απογοητευμένες των προκριματικών του διπλού σκιφ, Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κοντού, λόγω του αποκλεισμού τους για λίγα εκατοστά του δευτερολέπτου την περασμένη Δευτέρα (24/8), συμμετείχαν στον τελικό Γ και για τις θέσεις 13-18 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, καταλαμβάνοντας την 13η στην τελική κατάταξη του αγωνίσματος.

Οι «ασημένιες» Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο Βαρέζε, είχαν πεισμώσει για την απώλεια της πρόκρισης και τα έδωσαν όλα για να τερματίσουν πρώτες… έστω στον τελικό Γ, για τις θέσεις κατάταξης.

Το πέτυχαν με χρόνο 07:20.88, για να συμβιβαστούν με την 13η θέση στο αγώνισμα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ.