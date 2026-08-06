Ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (5/8) οι εμφανίσεις των Ελλήνων καταδυτών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Παρισιού, με τη συμμετοχή του Σταύρου Σιφναίου στον προκριματικό των 10μ. Σταθερά.

Ο Έλληνας πρωταθλητής βαθμολογήθηκε με 321,00 βαθμούς, κατέλαβε τη 15η θέση και έμεινε εκτός τελικού, όπου προκρίθηκαν οι 12 πρώτοι.

Με την καλύτερη βαθμολογία πέρασε στον τελικό (που είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Πέμπτης, στις 19:50) ο Γερμανός Έικερμαν με 486,50 βαθμούς.