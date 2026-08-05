Τη 18η θέση των 5χλμ. κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα κατέλαβε η Γεωργία Μακρή, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, που διεξάγεται στο Παρίσι. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ακολούθησε το ρυθμό περίπου στα 2/3 της κούρσας και μάλιστα πέρασε δέκατη στα μισά της διαδρομής, αλλά στο τελευταίο κομμάτι έχασε αρκετό έδαφος και τερμάτισε σε 1ωρ.03:43.8.

Η Ιταλίδα Τζινέβρα Ταντεούτσι πανηγύρισε τον δεύτερο τίτλο της στη διοργάνωση, μετά τα 10χλμ., παίρνοντας ξανά την πρώτη θέση με χρόνο 1ωρ.02:31.2, με δεύτερη και πάλι τη Βικτόρια Μιχαλιβάρι Φάρκας από την Ουγγαρία, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε μία άλλη Ιταλίδα, η Μπάρμπαρα Ποτσομπόν.

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