Η Γεωργία Μακρή κατέλαβε την 20ή θέση στον αγώνα των 10 χιλιομέτρων γυναικών της κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα, στο πλαίσιο του 38ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υγρού στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια προσπάθησε από το ξεκίνημα να διατηρήσει μια επαφή με τις κολυμβήτριες που προπορεύονταν στην κατάταξη, ωστόσο μετά το έκτο χιλιόμετρο άρχισε να χάνει έδαφος, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει την προσπάθειά της σε 2 ώρες 12 λεπτά και 58.1 δευτερόλεπτα, μένοντας πολύ μακριά από τη «μάχη» των μεταλλίων.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ιταλίδα Τζινέβρα Ταντεούτσι με επίδοση 2ωρ.07:49.9, η οποία άφησε 9.7 δευτερόλεπτα πίσω της την Ουγγαρέζα Βικτόρια Μιχαλιβάρι Φάρκας. Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ακόμη μια Ιταλίδα, η Λίντα Καπόνι (+13.5).

Η πρώτη οκτάδα στα 10χλμ. γυναικών:

Τζινέβρα Ταντεούτσι (Ιταλία) 2ωρ.07:49.9 Βικτόρια Μιχαλιβάρι Φάρκας (Ουγγαρία) 2ωρ.07:59.6 Λίντα Καπόνι (Ιταλία) 2ωρ.08:03.4 Κλαούντια Ταρασίεβιτς (Πολωνία) 2ωρ.08:06.9 Άνχελα Μαρτίνεθ Γκιγέν (Ισπανία) 2ωρ.08:11.4 Εκατερίνα Σορόκινα (Ουδέτερη/Ρωσία) 2ωρ.08:15.6 Λίσα Που (Μονακό) 2ωρ.08:15.6 Λούνα Κάσβιο (Φινλανδία) 2ωρ.08:15.6

Την Τετάρτη (5/8) διεξάγονται τα 5 χιλιόμετρα στην κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας, με τον Άλκη Κυνηγάκη να «πέφτει» στον αγώνα των ανδρών στις 11:00, ενώ η Μακρή θα λάβει μέρος στον αγώνα των γυναικών (15:30).