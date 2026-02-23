Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκε τρεις θέσεις και από την 33η βρίσκεται πλέον στην 30η με 1.535 βαθμούς, στην παγκόσμια κατάταξη της ATP.

Αξιοσημείωτη άνοδο 55 θέσεων σημείωσε ο Στέφανος Σακελλαρίδης, ο οποίος είναι πλέον στο Νο 220 (267 βαθμοί), μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Challenger του Νέου Δελχί. Στον τελικό νίκησε τον Βρετανό Όλιβερ Κρόφορντ (Νο.215) με 2-1 σετ (7-5, 4-6, 7-6(6)), έπειτα από μάχη 3 ωρών και 9 λεπτών.

Αμετάβλητη έμεινε η πρώτη τριάδα, με τον Κάρλος Αλκαράθ, να προηγείται πάντα με μεγάλη διαφορά (13.150) από τον Γιανίκ Σίνερ (10.300), ενώ το «βάθρο» ολοκληρώνει για μια ακόμη εβδομάδα ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Η μόνη αλλαγή στην πρώτη δεκάδα ήταν αυτή μεταξύ του Τέιλορ Φριτς και του Φέλιξ Αλιασίμ, με τον δεύτερο να ανεβαίνει στο Νο.7.

Η πρώτη δεκάδα:

1. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 13.550 βαθμοί

2. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 10.400

3. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 5.280

4. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 4.555

5. Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 4.405

6. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 4.235

7. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 4.220

8. Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.080

9. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 4.050

10. Άλεξ Μπούμπλικ (Καζακστάν) 3.405

…

30. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 1.535