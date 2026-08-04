Την έκτη θέση κατέλαβε η εθνική ομάδα της καλλιτεχνικής κολύμβησης στον απευθείας τελικό του τεχνικού προγράμματος του ομαδικού, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υγρού στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι.

Οι Θάλεια Δαμπάλη, Όλγα Ιμβριώτη, Ισμήνη Καραβασίλη, Σοφία Μαλκογεώργου, Βασιλική Θάνου, Δανάη Τσαπραλή, Γεωργία Μυρτώ Ζαγγανά και ο Στέλιος Κουκουσέλης-Φούσκης συγκέντρωσαν 270.7375 βαθμούς, ωστόσο αυτή η συγκομιδή δεν ήταν αρκετή για να τους επιτρέψει να δώσουν μάχη για μια θέση στο βάθρο.

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