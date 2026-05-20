Μπορεί η ανδρική ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ να βρίσκεται εν μέσω τελικών του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό, ωστόσο οι διοικούντες την Ένωση συνεχίζουν το «χτίσιμο» του ρόστερ εν όψει της νέας σεζόν…

Ο «Δικέφαλος» γνωστοποίησε την απόκτηση του Ισπανού Κάρλος Οκάνια Μάτας, ο οποίος φόρεσε την τρέχουσα σεζόν τη φανέλα της Κασερίο Θιουδάδ Ρεάλ. Εκεί ο 22χρονος αριστερός ίντερ ήταν συμπαίκτης με τα άλλα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ΑΕΚ, τον διεθνή τερματοφύλακα, Κώστα Κοτανίδη, και τον Βραζιλιάνο αριστερό ίντερ, Γκιγέρμε Λινάρες.

Σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα της ερασιτεχνικής ΑΕΚ μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Οκάνια Μάτας τόνισε: «Θέλω να προσφέρω τον ενθουσιασμό μου και την εμπειρία μου στην ομάδα. Μόνο σκληρή δουλειά και όχι πολλά λόγια. Σας ευχαριστώ πολύ όλους στην ΑΕΚ για την εμπιστοσύνη σας. Είμαι πεινασμένος για να προσφέρω και να πετύχουμε τους στόχους μας».

Η ανακοίνωση:

«H AEK βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κάρλος Οκάνια Μάτας. Ο 22χρονος (22/01/2004) Ισπανός αριστερός ίντερ, ύψους 1.88μ., υπέγραψε το συμβόλαιό του και εντάσσεται στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας Χάντμπολ.

Ο Κάρλος Οκάνια Μάτας ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την CB Alarcos. Την τριετία 2021-2024 φόρεσε τη φανέλα της ισπανικής CB Cisne. Τη σεζόν 2021-22 συνέβαλε στην κατάκτηση της ανόδου στην Liga ASOBAL. Έτσι, τη σεζόν 2022-23 αγωνίστηκε στο κορυφαίο επίπεδο της Ισπανίας και σε ένα από τα καλύτερα Πρωταθλήματα της Ευρώπης. Το 2024 πήρε μεταγραφή για την Caserio Ciudad Real και κατέκτησε την άνοδο στην Liga ASOBAL, όπου αγωνίστηκε τη φετινή αγωνιστική περίοδο, έχοντας συμπαίκτη τον Κώστα Κοτανίδη. Υπήρξε διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ισπανίας, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ19 το 2019.

Κάρλος, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».