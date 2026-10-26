Η ΑΕΚ πρόσθεσε στο δυναμικό του τον σπρίντερ Γιάννη Βοσκόπουλο. Οι «κιτρινόμαυροι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του 28χρονου δρομέα, που έχει κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στα 60 μέτρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου του 2024.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιάννη Βoσκόπουλο. Ο 28χρονος (06/06/1998) δρομέας εντάσσεται στο δυναμικό του τμήματος στίβου του συλλόγου. Ο Γιάννης Βοσκόπουλος είναι ένας από τους πιο ικανούς Έλληνες σπρίντερ. Έχει αγωνιστεί σε ΓΕ Φλώρινας, Πανιώνιο, ΑΟ Βάρης και Παναθηναϊκό.

Έχει κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 στα 200 μέτρα, ενώ κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ23. Το 2024 κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 60 μέτρα κλειστού στίβου.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Γιάννης Βοσκόπουλος δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι χαρούμενος για την ένταξήη μου στο δυναμικό ενός συλλόγου, για τον οποίο είναι περιττό να πούμε και πολλά! Η ΑΕΚ έχει ιστορία στα περισσότερα τμήματα σε άνδρες και γυναίκες. Τα τελευταία χρόνια στο τμήμα του στίβου φαίνεται ότι υπάρχουν πραγματικές προθέσεις για διεκδίκηση επιτυχιών και τίτλων, ώστε να βρεθεί εκεί που αρμόζει σε έναν σύλλογο του μεγέθους και του ονόματός της. Είμαι χαρούμενος που αποτελώ μέρος αυτής της προσπάθειας κι έχω ξεκινήσει με αξιώσεις την προετοιμασία μου ενόψει μιας απαιτητικής σεζόν Εύχομαι υγεία σε όλα τα παιδιά της ομάδας».

Γιάννη, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ».