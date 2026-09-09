Με την ευκαιρία της τελετής αφής της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026, η Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Κίρστι Κόβεντρι θα βρεθεί στην Αθήνα και θα επισκεφθεί το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στο κέντρο της Αθήνας.

Η Πρόεδρος της ΔΟΕ θα βρεθεί στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στις 10.30 το πρωί της Πέμπτης (10/9), συνοδευόμενη από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρο Κούβελο, για να δει από κοντά και να ενημερωθεί για τις εργασίες της ριζικής ανακατασκευής του κολυμβητηρίου που βρίσκονται σε εξέλιξη με πρωτοβουλία της ΕΟΕ και την οικονομική στήριξη της Εθνικής Τράπεζας.

Η ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και μετά θα παραδοθεί για χρήση στα μέλη των Εθνικών Ομάδων Κολύμβησης και Υδατοσφαίρισης.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της ΔΟΕ θα πάει στο Παναθηναϊκό Στάδιο για την τελετή αφής της Φλόγας των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων Dakar 2026, που θα ξεκινήσει στις 11.30 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.