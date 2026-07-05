Το Μόναχο έδωσε τη σκυτάλη στην Αθήνα. Μια ακόμη σπουδαία διοργάνωση υγρού στίβου ανέλαβε η χώρα μας και έρχεται να προστεθεί σε όλες αυτές των τελευταίων ετών που με μεγάλη επιτυχία έφερε εις πέρας η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας.

Από 26-30 Μαΐου 2027 στην ελληνική πρωτεύουσα θα φιλοξενηθεί το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης juniors.

Το «αύριο» του αθλήματος θα επιδώσει τα διαπιστευτήρια του ένα χρόνο πριν τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων 2028. Για μια εβδομάδα η χώρα μας θα είναι και πάλι στο επίκεντρο.

Τη σκυτάλη την παρέλαβε η Αθήνα από το Μόναχο όπου ολοκληρώθηκε με κάθε επισημότητα το Σάββατο 4/7 το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η ελληνική πρωτεύουσα φιλοξένησε τελευταία φορά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων/Νεανίδων του αθλήματος το 2025. Το αποτέλεσμα ήταν η European Aquatics (E.A.) να της εμπιστευτεί ακόμα μια σπουδαία διοργάνωση με τους κορυφαίους νεαρούς αθλητές/τριες της ηπείρου στο εμβληματικό ΟΑΚΑ.

«Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Νέων/Νεανίδων αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη των νεαρών αθλητών μας και συνεχίζει να καταδεικνύει τη δύναμη της καλλιτεχνικής κολύμβησης σε όλη την ήπειρό μας», δήλωσε ο πρόεδρος της E.A., Αντόνιο Σίλβα. «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε πως η διοργάνωση του 2027 θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα και προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας για να προσφέρουμε ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα για όλους τους συμμετέχοντες».

Ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Κυριάκος Γιαννόπουλος, εξέφρασε επίσης την απόλυτη ικανοποίησή του που η χώρα μας επιλέχθηκε μια ακόμα φορά να φιλοξενήσει μεγάλη διοργάνωση. Τόνισε χαρακτηριστικά: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να φιλοξενήσουμε την Αθήνα το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Νέων/Νεανίδων του 2027. Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη για την ΚΟΕ να καλωσορίσει τους πιο ταλαντούχους νέους αθλητές της Ευρώπης. Είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στη διεξαγωγή μιας εξαιρετικής διοργάνωσης, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, και στην παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας σε όλους τους συμμετέχοντες αθλητές, προπονητές και κριτές. Προσβλέπουμε με ανυπομονησία να καλωσορίσουμε όλες τις χώρες που θα λάβουν μέρος, και να γιορτάσουμε μαζί ένα ακόμα άψογο πρωτάθλημα».