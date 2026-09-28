Μετά από ένα έντονο και αγωνιστικά γεμάτο καλοκαίρι, ο νέος διαγώνιος του Ολυμπιακού, ο Τζέικ Χέινς, βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ελλάδα.

Ο Αμερικανός άσος των «ερυθρόλευκων» οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τελικό του Volleyball Nations League και το ασημένιο μετάλλιο, καθώς ηττήθηκαν στις λεπτομέρειες από την Πολωνία με 3-2.

Ο Χέινς ήταν πρωτεργάτης της εξαιρετικής πορείας των Αμερικανών στη διοργάνωση πραγματοποιώντας σπουδαίες εμφανίσεις. Αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ στα τελικά του VNL με 66 πόντους, δεύτερος καλύτερος επιθετικός με 51 πετυχημένες επιθέσεις και κορυφαίος σέρβερ με 12 άσους.

Ήταν επίσης κομβικός για να κατακτήσει η αμερικανική ομάδα τον τίτλο της πρωταθλήτριας Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής.

Πλέον, βρίσκεται στην Ελλάδα για να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Αλμπέρτο Τζουλιάνι και να αρχίσει τη δουλειά υπό τις οδηγίες του Ιταλού προπονητή στο «Μελίνα Μερκούρη».