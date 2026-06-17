Σε μια σημαντική μεταγραφική προσθήκη προχώρησε η Καλαμάτα, η οποία ενίσχυσε το μπλοκ της με την απόκτηση του θηριώδους (2,10μ.) Ισπανού κεντρικού πρώην παίκτη της Λας Πάλμας, Ζαν Πασκάλ Ντιεντιού Ντιατά.

Η ανακοίνωση:

«Η διοίκηση του Α.Ο. Καλαμάτα 1980 βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον διεθνή Ισπανό κεντρικό, Jean Pascal Diedhiou Diatta, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027!

Με ύψος 2,10 μέτρα και εντυπωσιακά αθλητικά προσόντα, ο Jean Pascal εντάσσεται στο δυναμικό των “λύκων” και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ισχύ της ομάδας μας πάνω στο φιλέ, στο απαιτητικό πρωτάθλημα της Volley League.

Jean Pascal, σε καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια των “λύκων”! Σου ευχόμαστε μια αγωνιστική χρονιά γεμάτη υγεία, δυναμικές εμφανίσεις, σπουδαία παιχνίδια και πολλές νίκες με τη φανέλα του συλλόγου μας!».