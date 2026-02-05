Δύο παίκτριες της εθνικής πόλο των γυναικών συμπεριλήφθησαν στην καλύτερη επτάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπου η «γαλανόλευκη» κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο μετά την άνετη νίκη της με 15-8 επί της Ιταλίας στον “μικρό” τελικό.

Ο λόγος για τις Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη και Ελενα Ξενάκη, οι οποίες επιβραβεύτηκαν για τις σπουδαίες εμφανίσεις τους.

Στην κορυφαία επτάδα βρίσκονται επίσης τρεις πολίστριες της τροπαιούχου Ολλανδίας και δύο από τη φιναλίστ Ουγγαρία.

Από εκεί και πέρα, πολυτιμότερη παίκτρια της διοργάνωσης αναδείχθηκε η Ολλανδή Σιμόνε Φαν ντε Κράατς και καλύτερη τερματοφύλακας η συμπατριώτισσά της, Λάουρα Ααρτς.

Σημειωτέον ότι στην καλύτερη επτάδα βρίσκεται και η φουνταριστή των “Οράνιε” και της Βουλιαγμένης, Κίτι Λιν Γιάουστρα, καθώς και οι Ουγγαρέζες Ρίτα Κέστελι και Κριστίνα Γκάρντα.