Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 σετ (25-14, 25-17, 25-13) του Μίλωνα στο Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης» στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής στην Volley League Ανδρών και ανέβηκε μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας με έναν αγώνα περισσότερο.

Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του, κυριαρχώντας και στα τρία σετ. Οι «πράσινοι» μπήκαν αποφασιστικά στο παιχνίδι και κατέκτησαν το πρώτο σετ με 25-14 με τους Κόλεφ, Σπίριτο, Νίλσεν και Γιάντσουκ να κάνουν ότι θέλουν σε επίθεση και μπλοκ.

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