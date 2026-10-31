Την τέταρτη νίκη του σε πέντε αγώνες στην Α1 χάντμπολ γυναικών πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε με 35-22 του Αθηναϊκού και ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Δημήτρη Πελεκίδη πήρε σαφές προβάδισμα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν μετέτρεψε το 12-10 σε 17-10. Η Ανδρίτσου σημείωσε εννέα γκολ και η Κερλίδη πέντε, ενώ για τον Αθηναϊκό ξεχώρισε η Κουλούρη με 13 τέρματα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr