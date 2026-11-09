Με εξαιρετική εμφάνιση συνεχίζει στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026» ο Ευάγγελος Κυριαζάκος, ο οποίος βρίσκεται στην 1η θέση της γενικής κατάταξης του windsurfing ανδρών μετά την ολοκλήρωση έξι ιστιοδρομιών. Ο Έλληνας ιστιοπλόος έχει συγκεντρώσει 7 βαθμούς και μπαίνει στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης ως ο πρωτοπόρος της κατηγορίας.

Πολύ καλή παρουσία πραγματοποιεί και η Κυριακή Ζέρβα στο windsurfing γυναικών. Η Ελληνίδα αθλήτρια ανέβηκε στην 6η θέση της κατάταξης έχοντας συγκεντρώσει 34 βαθμούς, επίσης μετά από έξι ιστιοδρομίες.

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