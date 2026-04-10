Σε μια ιστορική στιγμή, η Κύπρος γίνεται το επίκεντρο του παγκόσμιου σκακιού, φιλοξενώντας για πρώτη φορά τη σπουδαιότερη και πιο απαιτητική διοργάνωση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Το FIDE Candidates Tournament 2026 πραγματοποιείται στο «Cap St Georges Hotel & Resort», συγκεντρώνοντας οκτώ κορυφαίους σκακιστές και οκτώ κορυφαίες σκακίστριες που διεκδικούν τη θέση του επίσημου διεκδικητή του παγκόσμιου τίτλου. Η διοργάνωση αποτελεί τη φυσική και θεσμική συνέχεια της αντίστοιχης του 2024 στο Τορόντο του Καναδά, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή ανάπτυξη και το παγκόσμιο ενδιαφέρον για το άθλημα.
Στο αγωνιστικό μέρος που ολοκληρώνεται στις 16 Απριλίου, συμμετέχουν οι μεγαλύτερες προσωπικότητες του σκακιστικού κόσμου, συνδυάζοντας υψηλό επίπεδο αγώνων με ένα μοναδικό περιβάλλον φιλοξενίας και εμπειρίας στη δυτική μεσογειακή ακτή της Κύπρου.
Η επίσημη τελετή έναρξης έλαβε χώρα στο “Cap St Georges Hotel & Resort” υπό την παρουσία του Υφυπουργού Τουρισμού της Κύπρου κ. Κώστα Κουμή, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, o Πρέσβης του Καζακστάν κ. Nikolay Zhumakanov, o Πρέσβης του Κατάρ κ. Yousef Laram, o Πρέσβης της Κίνας κ. Zhou Yunliang, o Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας στην Κύπρο κ. Manish, ο εκπρόσωπος της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο κ. Dylan Mahon, η επικεφαλής της Δημόσιας Διπλωματίας της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών κα Elaine Paplos, αναδεικνύοντας τη διεθνή σημασία της διοργάνωσης. O υφυπουργός τουρισμού της Κύπρου, κ. Κώστας Κουμής, περιέγραψε τη φιλοξενία αυτής της κορυφαίας διοργάνωσης ως μεγάλη τιμή για τη χώρα, υπογραμμίζοντας την ολοένα αυξανόμενη φήμη της Κύπρου ως προορισμού για υψηλού επιπέδου αθλητικές διοργανώσεις.
Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Διεθνής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, κ. Arkady Dvorkovich, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Κυβέρνηση της Κύπρου, τους τοπικούς φορείς και τους συνεργάτες της διοργάνωσης, την Freedom Group, την οικογένεια Scheinberg και το ξενοδοχείο “Cap St. Georges Hotel & Resort”, για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση του τουρνουά στην Κύπρο και στη διασφάλιση άριστων συνθηκών για τους συμμετέχοντες. Η τελετή έναρξης ολοκληρώθηκε από την μοναδική Θωμαΐς Απέργη, προσφέροντας μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία που συνδύασε jazz, soul και swing.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Σκακιού, κ. Κρίτων Τορναρίτης, υπενθύμισε στους παρευρισκόμενους ότι το σκάκι γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη στην Κύπρο, με το κράτος να απονέμει ειδικά βραβεία σε ταλαντούχους νέους και χαρισματικά παιδιά, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της Freedom Holding Corp, κ. Timur Turlov, σημείωσε ότι το σκάκι τον βοήθησε να δημιουργήσει φιλίες σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών χώρων, τονίζοντας ότι παραμένει ένα από τα πλέον σεβαστά και παγκοσμίως αγαπητά παιχνίδια.
Ο Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του ξενοδοχείου “Cap St. Georges Hotel & Resort”, κ. Κωνσταντίνος Μαλαού, απηύθυνε ένα εμπνευσμένο μήνυμα, περιγράφοντας το τουρνουά ως μια γιορτή αριστείας στο υψηλότερο επίπεδο, που συγκεντρώνει μερικά από τα σπουδαιότερα σκακιστικά μυαλά στον κόσμο. Εκεί όπου κάθε κίνηση έχει σημασία, κάθε απόφαση έχει βαρύτητα και κάθε στιγμή αντικατοπτρίζει πειθαρχία, προετοιμασία και όραμα. Τέλος ο CEO της “Korantina Homes”, κ. Γιώργος Ιωάννου δήλωσε : «Στην “Korantina Homes”, και στο “Cap St Georges Hotel & Resort”, πιστεύουμε στο όραμα, στον προσεκτικό σχεδιασμό, στα γερά θεμέλια και στην αυτοπεποίθηση να ανοίγουμε νέους δρόμους. Πιστεύουμε στη δημιουργία με σκοπό, στη δράση με πειθαρχία και στη διαρκή επιδίωξη της αριστείας. Υπό αυτή την έννοια, το πνεύμα του σκακιού, συναντά εδώ το σπίτι του».
Στο αγωνιστικό σκέλος, στους άντρες συμμετέχουν κορυφαία ονόματα του διεθνούς σκακιού: οι Javokhir Sindarov , Matthias Bluebaum, R. Praggnanandhaa, Fabiano Caruana, Andrey Esipenko, Wei Yi, Anish Giri, Hikaru Nakamura, σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα 14 γύρων, προσφέροντας υψηλού επιπέδου θέαμα. Παράλληλα, η διοργάνωση των γυναικών, όπου συγκεντρώνει επίσης συγκεντρώνει τις κορυφαίες σκακίστριες, Divya Deshmukh, Vaishali Rameshbabu , Aleksandra Goryachkina, Zhu Jiner, Anna Muzychuk, Bibisara Assaubayeva, Kateryna Lagno, Tan Zhongyi, που ενισχύει το κύρος και την ανταγωνιστικότητα της διοργάνωσης. Οι αγώνες μεταδίδονται ζωντανά μέσω των επίσημων ψηφιακών καναλιών της διοργάνωσης, δίνοντας τη δυνατότητα στο παγκόσμιο κοινό να παρακολουθήσει από κοντά κάθε κρίσιμη παρτίδα.