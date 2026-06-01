Η πλατεία Αριστοτέλους θα φιλοξενήσει το πρώτο μεγάλο ραντεβού του σιρκουί για το 2026, καθώς από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου ανοίγει η αυλαία του 32ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley MASTERS – THESSALONIKI GRAND SLAM.

Για 13η φορά το κέντρο της Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε «αρένα» του ελληνικού μπιτς βόλεϊ, συνεχίζοντας μία παράδοση που ξεκίνησε δίπλα στον Λευκό Πύργο (1999-2003) και καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια στην πλατεία Αριστοτέλους (2012, 2018, 2019, 2022-2025). Το κυρίως ταμπλό ανδρών και γυναικών θα διεξαχθεί στην εμβληματική πλατεία, ενώ τα προκριματικά θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις Beach Volley Avant-Garde στην Καρδία.

