Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες στο Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά και πλέον η αναμόρφωση έχει μπει στην τελική ευθεία.

Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχουν στόχο τη βελτίωση των υποδομών, την αναβάθμιση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων και του υδάτινου στίβου και τη δημιουργία ακόμη καλύτερων συνθηκών για τους αθλητές, τα σωματεία και τις εθνικές ομάδες που προπονούνται καθημερινά στον χώρο.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν τεχνικές παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις, συντηρήσεις σε κρίσιμα σημεία του συγκροτήματος, βελτιώσεις στους εξωτερικούς χώρους, αλλά και ενέργειες που αφορούν την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία του Κωπηλατοδρομίου εν όψει των επόμενων αθλητικών διοργανώσεων και της αυξημένης αγωνιστικής δραστηριότητας. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στον υδάτινο στίβο και συνεχίζονται στις κερκίδες και τα κτήρια, ενώ καθαρίστηκαν και οι εξωτερικοί χώροι.

Όλα θα είναι έτοιμα έως τα εγκαίνια της εγκατάστασης με τη νέα της μορφή, το Σάββατο 16 Μαΐου στις 12.00, παρουσία παραγόντων της αθλητικής, κοινωνικής και πολιτικής σκηνής, μαζί με επίλεκτους αθλητές της κωπηλασίας που θα κάνουν και αγώνα επίδειξης.

Με ενέργειες του Προέδρου της Επιτροπής Αθλητισμός και Περιβάλλον της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Κωστή Λιαρομμάτη, μία ελιά 500 ετών που αποκτήθηκε από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ βρήκε τη θέση της στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο. Θα φυτευτεί στο πλαίσιο της συμβολικής δεντροφύτευσης που θα γίνει πριν από τα εγκαίνια, στέλνοντας συμβολικά μηνύματα, ειρήνης, αλληλεγγύης και ευ αγωνίζεσθαι.

Το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά, που δημιουργήθηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, ανακαινίζεται με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με τη στήριξη της Alpha Bank, προκειμένου να μπορεί να φιλοξενήσει και πάλι αγώνες, αλλά και να αποτελέσει έναν ιδανικό τόπο διαβίωσης για τους επίλεκτους αθλητές της κωπηλασίας που διαμένουν στο Σχοινιά.