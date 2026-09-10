Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ προκρίθηκε στα ημιτελικά του US Open μετά την νίκη του με 6-2, 7-5, 6-1 επί του Ολλανδού Μπότιτς βαν ντε Ζάντσχουλπ (Νο 70). Ο 29χρονος Γερμανός τενίστας, Νο.2 στον κόσμο, συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στο τουρνουά, εξασφαλίζοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη του χωρίς απώλεια σετ, μετά από δύο δύσκολους αγώνες που κρίθηκαν στα πέντε σετ.

Ο Ζβέρεφ έχει προκριθεί στα ημιτελικά και των τεσσάρων μεγάλων τουρνουά αυτήν την σεζόν, ενώ κέρδισε τον πρώτο του τίτλο Grand Slam στο Ρολάν Γκαρός τον Ιούνιο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr