Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) η μονομαχία της Εθνικής πόλο των ανδρών με αντίπαλο την Ιταλία, στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Η «γαλανόλευκη», παρά την πικρία για την ήττα με 15-12 στον ημιτελικό από την Ουγγαρία, που είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της από τον μεγάλο τελικό, έχει την ευκαιρία σήμερα να γράψει ιστορία στην πρωτεύουσα της Σερβίας.

Κι αυτό γιατί αν οι διεθνείς μας καταφέρουν να ανέβουν στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα πανηγυρίσουν το παρθενικό τους μετάλλιο στη διοργάνωση.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΕ LIVE STREAMING METAΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΤ

Στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, όμως, άπαντες είναι αποφασισμένοι να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό για να κατακτήσουν το χάλκινο μετάλλιο απέναντι σε έναν γνώριμο αντίπαλο, καθώς η Ελλάδα αναμετρήθηκε και πριν από λίγες ημέρες με την Ιταλία, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης των ομίλων της διοργάνωσης, με τη «γαλανόλευκη» να επικρατεί με 15-13 σκορ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιταλία του Σάντρο Καμπάνια, ο οποίος στο παρελθόν έχει διατελέσει ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής μας, ηττήθηκε στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό με 17-13 από την «οικοδέσποινα» Σερβία με 17-13.

Στον πάγκο της Εθνικής βρίσκεται κανονικά στον μικρό τελικό ο Θοδωρής Βλάχος.

Κι αυτό γιατί από την αρμόδια επιτροπή αφαιρέθηκε η κόκκινη κάρτα που δέχθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα με την Ουγγαρία, κι έτσι ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός κοουτσάρει την γαλανόλευκη.

Ο Έλληνας εκλέκτορας δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα έχοντας διαθέσιμους όλους τους παίκτες του.

Σε ό,τι αφορά στην προϊστορία της Εθνικής μας με τους Ιταλούς σε 144 αναμετρήσεις κόντρα στη «σκουάντρα ατζούρα» σε όλες τις διοργανώσεις, η ομάδα μας μετράει 31 νίκες, 12 ισοπαλίες και 101 ήττες.

Σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 15 φορές, με την Ελλάδα να έχει μία νίκη, μια ισοπαλία και 13 ήττες, με τα τέρματα να είναι 152-114 υπέρ των Ιταλών.

Το live του μικρού τελικού:

Ξεκίνησε ο αγώνας. Καλή επιτυχία στην Εθνική μας.

0-1: Πρώτο γκολ για τη γαλανόλευκη διά χειρός Γιουβέτση στον παίκτη παραπάνω.

0-2: Ο Κάκαρης διπλασίασε τα τέρματα του αντιπροσωπευτικού μας συγκρότηματος.

0-3: Εκπληκτικό ξεκίνημα για την Εθνική μας που εκμεταλλεύεται και πάλι τον παίκτη παραπάνω (2/3) και σκοράρει με τον Αργυρόπουλο.

0-4: Οn fire ο Αργυρόπουλος, που πετυχαίνει δεύτερο συνεχόμενο γκολ διευρύνοντας το προβάδισμα της ομάδας μας. Εσπευσμένα τάιμ άουτ κάλεσε ο Καμπάνια.

1-4: Ανοίγουν λογαριασμό οι Ιταλοί στο ματς με πέναλτι του Φερέρο.

Εκπληκτική η Εθνική μας, η οποία προηγείται με 4-1 στο πρώτο οκτάλεπτο.

1-5: Νέο γκολ για την ομάδα μας στον παίκτη παραπάνω, με τον Καλογερόπουλο να προσθέτει το όνομα του στη λίστα των σκόρερ.

Ξεκίνησε το δεύτερο οκτάλεπτο

1-6: Παλικαρίσιο γκολ από τον Παπαναστασίου ανάμεσα σε τέσσερις παίκτες, με τον Έλληνα διεθνή να διευρύνει στο +5 τη διαφορά της Εθνικής μας

Απίστευτες άμυνες βγάζει η Εθνική μας, ενώ σε τρομερή ημέρα βρίσκεται και ο Ζερδεβάς. 0/5 έχει η Ιταλία στον παίκτη παραπάνω.