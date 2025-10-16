Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έκανε την παρουσίαση των Τελετών της Ολυμπιακής Φλόγας και της Λαμπαδηδρομίας επί ελληνικού εδάφους για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026, στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, το μοναδικό Ολυμπιακό μουσείο της πρωτεύουσας, στο Golden Hall.

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα γεννηθεί στην Αρχαία Ολυμπία στις 26 Νοεμβρίου, θα ακολουθήσει Λαμπαδηδρομία 9 ημερών καλύπτοντας 2.200 χιλιόμετρα, 23 νομούς και 7 περιφέρειες, με 36 τελετές υποδοχής σε όλη τη χώρα και θα παραδοθεί στις 4 Δεκεμβρίου, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στην αντιπροσωπεία της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026 για να αναχωρήσει για την Ιταλία.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας της ΕΟΕ Θωμάς Τόκας, παρουσίασε τους βασικούς συντελεστές των Τελετών. «Η Τελετή Αφής για το Milano Cortina 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου, μπροστά στον Ναό της Ήρας στην Αρχαία Ολυμπία.

Εκεί, μέσα από τις ακτίνες του ήλιου θα γεννηθεί η Φλόγα, σύμβολο πολιτισμού και ταυτόχρονα δύναμης της φύσης. Η Πρωθιέρεια, η εξαιρετική ηθοποιός Μαίρη Μηνά, θα δώσει ζωή στο ιερό τελετουργικό που έχει εμπνευστεί η χορογράφος Άρτεμις Ιγνατίου.

Η μουσική των τελετών φέρει την υπογραφή του Δημήτρη Παπαδημητρίου, την παρουσίαση θα αναλάβει η δημοσιογράφος του MEGA, Δώρα Αναγνωστοπούλου ενώ τον σχεδιασμό και συντονισμό των τελετών έχει αναλάβει ο Δρ. Μάκης Ασημακόπουλος.

Πρώτος Λαμπαδηδρόμος θα είναι ο αθλητής του αλπικού σκι Αλέξανδρος Γκιννής, που εκπροσωπεί τη νέα γενιά των Ελλήνων αθλητών και μας γεμίζει υπερηφάνεια με τις επιτυχίες του. Η διαδρομή της Ολυμπιακής Φλόγας θα ξεκινήσει από την Αρχαία Ολυμπία και θα ταξιδέψει μέσα από πόλεις και περιοχές όπως (μεταξύ άλλων) Πύργος, Πάτρα, Καρπενήσι, Μέτσοβο, Καστοριά, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Πορταριά, Αράχωβα και Αθήνα, για να καταλήξει στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 4 Δεκεμβρίου 2025, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Παράδοσης στην Οργανωτική Επιτροπή Milano Cortina 2026.

Τον τελευταίο βωμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο θα ανάψει η αθλήτρια Ελενα Ξενάκη εκπροσωπώντας την Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών, σε αναγνώριση της σπουδαίας επιτυχίας της κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου τον περασμένο Ιούλιο».

Ο κ. Τόκας αναφέρθηκε και στην εφαρμογή που έχει ετοιμάσει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. «Στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης και της καλύτερης οργάνωσης της Λαμπαδηδρομίας, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή προχωρά στην ανάπτυξη ενός Mobile App, ενός καινοτόμου εργαλείου που θα συμβάλει ουσιαστικά στη διευκόλυνση του έργου της ομάδας υποστήριξης.

Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει: Ενσωμάτωση GPS tracking της διαδρομής με δυνατότητα live χάρτη της Φλόγας και σύνδεση με το συνοδευτικό όχημα. Εμφάνιση ανακοινώσεων, νέων και άρθρων, προσφέροντας συνεχή ενημέρωση και διαδραστικότητα.»

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος αναφέρθηκε στο μήνυμα της Ολυμπιακής Φλόγας στις νέες γενιές. «Για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η Λαμπαδηδρομία είναι πάντα ένα γεγονός βαθιάς ευθύνης αλλά και μεγάλης συγκίνησης.

Από την τελετή αφής στην Αρχαία Ολυμπία, μέχρι το πέρασμα της Φλόγας σε κάθε ελληνική πόλη και χωριό, χιλιάδες άνθρωποι γίνονται κοινωνοί μιας μοναδικής εμπειρίας: βλέπουν, αγγίζουν, και νιώθουν το φως του Ολυμπισμού.

Μέσα από την εξαιρετική συνεργασία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με το Υπουργείο Παιδείας και το Τμήμα Φυσικής Αγωγής, έχουμε προσκαλέσει σχολεία της Αττικής να παρακολουθήσουν την Τελετή Παράδοσης της Φλόγας, καθώς και σχολεία των νομών Ηλείας και Μεσσηνίας να παραβρεθούν στην Τελετή Αφής στην Αρχαία Ολυμπία.

Θέλουμε να δώσουμε τη θέση που αξίζει στα παιδιά και στους νέους. Θέλουμε οι μαθητές να είναι παρόντες, να δουν, να νιώσουν και να εμπνευστούν από το φως της Ολυμπίας.

Γιατί η Φλόγα δεν είναι μόνο ένα σύμβολο αθλητισμού — είναι ένα μάθημα ζωής. Μας θυμίζει ότι ο αγώνας για την αριστεία, τον σεβασμό και τη φιλία δεν τελειώνει ποτέ. Και ότι το μέλλον του Ολυμπισμού βρίσκεται στα χέρια των παιδιών που θα μεταφέρουν αυτές τις αξίες στις κοινωνίες τους».

Στην παρουσίαση παραβρέθηκαν και μίλησαν επίσης οι:

Γιώργος Μαυρωτάς (Γ.Γ.Αθλητισμού): «Είναι ένα γεγονός και μια παρακαταθήκη που μας γεμίζει με υπερηφάνεια αλλά και ευθύνη να προστατεύουμε τον αθλητισμό που στηρίζεται σε αξίες, αυτόν που γεννήθηκε αλλά και αυτόν που αναβίωσε στην πατρίδα μας. Δεν νοούνται Ολυμπιακοί Αγώνες, χωρίς ελληνικό φως, χωρίς Ελλάδα».

Paolo Cuculi (Πρέσβης Ιταλίας στην Ελλάδα): «Είναι για μένα μεγάλη τιμή αλλά και ενθουσιασμός να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας, για να μοιραστώ τις προσδοκίες αλλά και τον ενθουσιασμό της Ιταλίας για ένα τόσο σημαντικό γεγονός, τεράστιας σημασίας. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες παγκοσμίως παραμένουν μία κορυφαία πλατφόρμα ανταλλαγής πολιτισμών και εορτασμού της διαφορετικότητας και της ισότητας, αλλά και γέννησης της ελπίδας».

Μαίρη Μηνά (Πρωθιέρεια): «Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή που είμαι σήμερα κοντά σας. Είναι μια στιγμή βαθιάς συγκίνησης, κάθε τελετή Αφής της Φλόγας κουβαλά ένα φορτίο πολύ βαθύ και συγκινησιακό. Και η στιγμή της Φλόγας που είναι μία υπερβατική στιγμή η σκέψη όλων νομίζω ότι πάει στους αθλητές που είναι οι ήρωες αυτού του θεσμού και αυτοί θα δώσουν μετά, όλο τον εαυτό τους, για να λάμψουν αξίες όπως η αλληλεγγύη, ο σεβασμός, η αρμονία. Και να πω ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία, η Χορογράφος Αρτεμις Ιγνατίου είναι ο πυρήνας αυτής της ομάδας που μας φέρνει κοντά και μας εμπνέει να δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό και μας συντονίζει να είμαστε ένα σώμα, ένα βλέμμα, μία κίνηση».

Αλέξανδρος Γκιννής (Πρώτος Λαμπαδηδρόμος): «Ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα όταν έμαθα ότι θα είμαι ο πρώτος Λαμπαδηδρόμος. Με γέμισε υπερηφάνεια και συγκίνηση και είναι μία τιμή που θα την έχω μαζί μου μια ολόκληρη ζωή».

Έλενα Ξενάκη (Tελευταία Λαμπαδηδρόμος – Εκπρόσωπος Εθνικής πόλο γυναικών): «Είναι μοναδικό συναίσθημα, είναι κάτι που θα μείνει χαραγμένο στην καρδιά όλων μας. Η Φλόγα είναι κάτι παραπάνω από ένα σύμβολο, κουβαλά μέσα της όνειρα, αξίες, δύναμη και είμαι πολύ χαρούμενη που εγώ και οι συμπαίκτριες μου θα πρεσβεύσουμε κάτι τέτοιο».

Η Χορογράφος Άρτεμις Ιγνατίου λόγω ταξιδιού στην Κίνα έστειλε μήνυμα μέσω video, ενώ παρέστησαν ακόμα, η Πρόεδρος του ΕΟΤ Αντζελα Βαρελά, η Ελένη Γ. Ζωντήρου, Πρόεδρος Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής Γιώργος Καπελάκης, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΕ Στέφανος Χανδακάς, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Χάρης Τσολάκης, η Εντεταλμένη Σύμβουλος για θέματα Ολυμπιακού Ιδεώδους της Περιφέρειας Αττικής Βασιλική Μιλλούση και μέλη της Ολομέλειας της ΕΟΕ.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε η Δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου.