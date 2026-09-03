Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΑΠ συνεδρίασε και αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η κλήρωση του πρωταθλήματος Volley League 2026-27 να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:00, στο κτήμα Νάσιουτζικ.

Από εκεί και πέρα, το Ρέθυμνο έγινε δεκτό ως μέλος και θα συμμετάσχει στο νέο πρωτάθλημα Volley League, όπως και ο Άρης, καθώς αναγνωρίστηκε ότι έχει εξοφλήσει ή διακανονίσει το μεγαλύτερο μέρος των παλαιών οικονομικών υποχρεώσεων, ενώ εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να ολοκληρωθεί και η τακτοποίηση των υπολοίπων οφειλών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη συμμετοχή όλων των ομάδων στο πρωτάθλημα Volley League 2026-27, ενώ κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν την προκήρυξη του πρωταθλήματος, καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής της κλήρωσης, λόγω προβλημάτων που έχουν προκύψει σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση ορισμένων εδρών των ομάδων.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι όλες οι ομάδες θα πρέπει να διαθέτουν αγωνιστικό δάπεδο taraflex στο νέο πρωτάθλημα, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας αναβάθμισης της εικόνας των γηπέδων και του αγωνιστικού προϊόντος.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε και για τη λειτουργία του συστήματος Video Check/VAR. Αποφασίστηκε η περαιτέρω αναβάθμισή του, με στόχο και τη νέα αγωνιστική περίοδο να υπάρχει πλήρης κάλυψη του συνόλου των αγώνων.

Σε ό,τι αφορά το σύστημα βαθμολόγησης, αποφασίστηκε να παραμείνει σε ισχύ ο ίδιος τρόπος βαθμολόγησης των αγώνων που εφαρμοζόταν και τα προηγούμενα χρόνια, για το πρωτάθλημα της περιόδου 2026-27.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συνέχιση της συνεργασίας της ΕΣΑΠ με τη Genius Sports για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΑΠ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, οπότε και θα εξεταστούν οι τελευταίες εκκρεμότητες ενόψει της κλήρωσης και της έναρξης της νέας αγωνιστικής περιόδου.