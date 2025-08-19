Η Ουκρανή αθλήτρια Μαρίνα Μπεκ-Ρόμαντσουκ, «ασημένια» στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο τριπλούν στη Βουδαπέστη (2023) και στο μήκος στη Ντόχα (2019), τιμωρήθηκε με τετραετή αποκλεισμό για χρήση ντόπινγκ, όπως ανακοίνωσε (19/8) η Μονάδα Ακεραιότητας Αθλητισμού (AIU).

«Η AIU τιμώρησε την Μαρίνα Μπεκ-Ρόμαντσουκ (Ουκρανία) με τετραετή αποκλεισμό, αρχής γενομένης από τις 13 Μαΐου 2025, για την παρουσία/χρήση απαγορευμένης ουσίας (τεστοστερόνης)», ανακοίνωσε η αντιντόπινγκ αρχή.

Η Μπέκ Ρόμαντσουκ, 29 ετών, βρέθηκε θετική σε τεστοστερόνη στις 7 Δεκεμβρίου 2024. Αποκλείστηκε προσωρινά τον Μάιο του 2025.

Η Ουκρανή δεν έχει αγωνιστεί από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, όπου τερμάτισε 11η στο αγώνισμα του τριπλούν.